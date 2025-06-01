Olives et vins en Cévenne Ardéchoise Payzac Ardèche

Une journée au cœur des Cévennes Ardéchoises….

Au programme: dégustation d’huile d’olive et de vins d’Ardèche et la visite de Villages de Caractère, qui recèlent bien des trésors…

https://www.ardeche-guide.com/ +33 4 75 64 04 66

English : Olives and wine in the Ardèche Cévennes

A day out at the heart of the Ardèche Cevennes…

On the programme: olive oil and Ardèche wine tasting and a visit to charming local villages with their many hidden treasures…

Deutsch :

Ein Tag im Herzen der Ardèche-Cevennen…

Auf dem Programm stehen die Verkostung von Olivenöl und Weinen aus der Ardèche sowie der Besuch von Dörfern mit Charakter, die viele Schätze bergen…

Italiano :

Una giornata nel cuore delle Cévennes Ardéchoises…

In programma: degustazione di olio d’oliva e di vini dell’Ardèche e visita ai Villages de Caractère, ricchi di tesori…

Español :

Un día en el corazón de las Cevenas Ardéchoises…

En el programa: cata de aceite de oliva y de vinos de Ardèche y visita a los Villages de Caractère, llenos de tesoros…

