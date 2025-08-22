Ombres sur l’alpage Parcours de découverte Lullin Haute-Savoie

Ombres sur l’alpage Parcours de découverte

Ombres sur l’alpage Parcours de découverte Alpage de Très le Mont 74470 Lullin Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Pourquoi ce bruit de galop dans la nuit? Quelles sont ces ombres surgies du marais ? Fanfoué du Terrebout raconte l’étrange histoire du cavalier noir et les événements surprenants qui marquèrent l’alpage de Très-le-Mont.

https://www.alpesduleman.com/ +33 4 50 73 71 53

English : Shadows over Mountain Pastures

Why can you hear galloping at night? Where do the shadows over the marshes appear from? Fanfoué du Terrebout tells the mysterious story of the black horseman and the surprising events that took place on Très-le-Mont.

Deutsch :

Was ist das für ein Galoppgeräusch in der Nacht? Was sind das für Schatten, die aus dem Sumpf auftauchen? Fanfoué du Terrebout erzählt die seltsame Geschichte des schwarzen Reiters und die überraschenden Ereignisse, die die Alm von Très-le-Mont prägten.

Italiano :

Perché il suono del galoppo nella notte? Cosa sono queste ombre che emergono dalla palude? Fanfoué du Terrebout racconta la strana storia del cavaliere nero e gli eventi sorprendenti che hanno segnato l’alpeggio di Très-le-Mont.

Español :

¿Por qué el sonido del galope en la noche? ¿Qué son esas sombras que emergen del pantano? Fanfoué du Terrebout cuenta la extraña historia del jinete negro y los sorprendentes acontecimientos que marcaron el pasto de la montaña de Très-le-Mont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme