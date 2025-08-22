Oreilles en balade en voiture Le circuit de l’eau

Oreilles en balade en voiture Le circuit de l’eau 12800 Sauveterre-de-Rouergue Aveyron Occitanie

Un lecteur audio et un casque sur les oreilles, partez à la découverte de l’eau. Les anciens se souviennent du seau qui tombe dans le puits, de l’eau miraculeuse, du moulin qui était le poumon économique, du lavoir et de ses cancans !

English :

With an audio player and headphones on, discover the water. Older people remember the bucket that fell into the well, the miraculous water, the mill that was the economic lung, the wash house and its gossip!

Deutsch :

Mit einem Audioplayer und Kopfhörern auf den Ohren gehen Sie auf Entdeckungsreise zum Thema Wasser. Die Alten erinnern sich an den Eimer, der in den Brunnen fällt, an das wundersame Wasser, an die Mühle, die die wirtschaftliche Lunge war, an das Waschhaus und seine Klatschgeschichten!

Italiano :

Con un lettore audio e le cuffie, scoprite l’acqua. Gli anziani ricordano il secchio che cade nel pozzo, l’acqua miracolosa, il mulino che era il polmone economico, il lavatoio e le sue chiacchiere!

Español :

Con un reproductor de audio y los auriculares puestos, descubre el agua. Los mayores recuerdan la caída del cubo en el pozo, el agua milagrosa, el molino que era el pulmón económico, el lavadero y sus cotilleos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par ADT Aveyron