Oreilles en balade en voiture Le circuit entre bastides, sauvetés et castrum

Un circuit sonore autour des bastides, sauvetés, castrums. Un casque sur les oreilles, partez pour une journée de découvertes avec Oreilles en Balade.

English :

A sound circuit around the bastides, rescued, castrums. With a helmet on your ears, go for a day of discovery with Oreilles en Balade.

Deutsch :

Eine Klangreise rund um die Bastiden, Sauvetés und Castrums. Mit Kopfhörern auf den Ohren können Sie mit Oreilles en Balade einen Tag lang auf Entdeckungsreise gehen.

Italiano :

Un circuito sonoro intorno alle bastides, ai sauvetés e ai castrum. Indossate le cuffie e partite per una giornata di scoperta con Oreilles en Balade.

Español :

Un circuito sonoro por las bastidas, sauvetés y castrums. Póngase los auriculares y salga a descubrir el mundo con Oreilles en Balade.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par ADT Aveyron