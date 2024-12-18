Oreilles en balade en voiture « Le circuit religieux » Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Oreilles en balade en voiture « Le circuit religieux » Sauveterre-de-Rouergue Aveyron vendredi 1 août 2025.

Oreilles en balade en voiture « Le circuit religieux »

Oreilles en balade en voiture « Le circuit religieux » 12800 Sauveterre-de-Rouergue Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un lecteur audio et un casque sur les oreilles, partez à la découverte de la religion. Des croix à chaque carrefour, des églises, des chapelles, la religion était omniprésente jusque dans les années 60.

https://oreillesenbalade.eu/Religion.html +33 6 86 06 51 47

English :

With an audio player and headphones on your ears, set off to discover religion. Crosses at every crossroads, churches, chapels, religion was omnipresent until the 60s.

Deutsch :

Mit einem Audioplayer und Kopfhörern auf den Ohren begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Religion. Kreuze an jeder Kreuzung, Kirchen und Kapellen bis in die 60er Jahre war die Religion allgegenwärtig.

Italiano :

Con un lettore audio e le cuffie, scoprite la religione. Croci a ogni incrocio, chiese, cappelle, la religione era onnipresente fino agli anni Sessanta.

Español :

Con un reproductor de audio y los auriculares puestos, descubre la religión. Cruces en todas las encrucijadas, iglesias, capillas, la religión fue omnipresente hasta los años 60.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-18 par ADT Aveyron