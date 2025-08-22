Oreilles en Balade Prévinquières Prévinquières Aveyron

Oreilles en Balade parcours sonore à Prévinquières

Oreilles en Balade parcours sonore à Prévinquières départ de la balade sonore place de l’église 12350 Prévinquières Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Laissez-vous emporter par Oreilles en balade, pour aller à la rencontre des habitants et de leur histoire. Un parcours sonore constitué de huit points d’écoute avec une version adulte et une version enfant.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let Oreilles en balade take you on a stroll to meet the inhabitants and their history. A sound trail made up of eight listening points with an adult and a child version.

Deutsch :

Lassen Sie sich von Oreilles en balade mitnehmen, um den Bewohnern und ihrer Geschichte zu begegnen. Ein Klangparcours, der aus acht Hörpunkten besteht, mit einer Erwachsenen- und einer Kinderversion.

Italiano :

Lasciate che Oreilles en balade vi accompagni in un viaggio per conoscere gli abitanti e la loro storia. Un percorso sonoro composto da otto punti di ascolto con una versione per adulti e una per bambini.

Español :

Deje que Oreilles en balade le lleve a conocer a sus habitantes y su historia. Un recorrido sonoro compuesto por ocho puntos de escucha con una versión para adultos y otra para niños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par ADT Aveyron