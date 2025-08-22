Oreilles en balades en voiture Le circuit des métiers Vailhourles Aveyron

Oreilles en balades en voiture Le circuit des métiers

Oreilles en balades en voiture Le circuit des métiers 12200 Vailhourles Aveyron Occitanie

Un lecteur audio et un casque sur les oreilles, partez à la découverte des métiers. Le coutelier de Sauveterre de Rouergue, le boulanger de Sanvensa, le meunier, le couvreur, le forgeron, le maréchal-ferrant….

English :

With an audio player and headphones on, discover the trades. The cutler from Sauveterre de Rouergue, the baker from Sanvensa, the miller, the roofer, the blacksmith, the farrier….

Deutsch :

Mit einem Audioplayer und Kopfhörern auf den Ohren begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Berufe. Der Messerschmied aus Sauveterre de Rouergue, der Bäcker aus Sanvensa, der Müller, der Dachdecker, der Schmied, der Hufschmied….

Italiano :

Con un lettore audio e le cuffie, scoprite i mestieri. Il coltellinaio di Sauveterre de Rouergue, il fornaio di Sanvensa, il mugnaio, il conciatetti, il fabbro, il maniscalco….

Español :

Con un reproductor de audio y los auriculares puestos, descubre los oficios. El cuchillero de Sauveterre de Rouergue, el panadero de Sanvensa, el molinero, el techador, el herrero, el herrero….

