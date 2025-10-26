Orville La Boucle d’Orville Orville Indre

Partez à la découverte du charmant petit village d’Orville. Départ Mairie par les Fouages/Les Feuillets.

+33 2 54 40 15 88

English : Orville The Orville Loop

Discover the charming little village of Orville. Departure from the Town Hall via Les Fouages/Les Feuillets.

Deutsch : Orville Die Schleife von Orville

Entdecken Sie das charmante kleine Dorf Orville. Start am Rathaus über Les Fouages/Les Feuillets.

Italiano :

Partite alla scoperta dell’incantevole paesino di Orville. Partenza dal municipio passando per Les Fouages/Les Feuillets.

Español : Orville La Boucle d’Orville

Descubra el encantador pueblecito de Orville. Salida desde el ayuntamiento por Les Fouages/Les Feuillets.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire