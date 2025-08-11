Ouillon chemin des bergers à VTT Ouillon Pyrénées-Atlantiques

Ouillon chemin des bergers à VTT 64160 Ouillon Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 19200.0

Très jolie boucle qui débute dans un bois puis s’élève sur la plaine. Principalement sur piste, et quelques portions de goudron, le chemin traverse la grande lande de Capbat. Avec les Pyrénées en toile de fond, cette randonnée facile peut se pratiquer toute l’année.

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 33 62 25

English : Ouillon chemin des bergers à VTT

A very pretty loop that starts in a wood and then climbs up onto the plain. Mainly on tracks, with a few tarmac sections, the route crosses the great Capbat moor. With the Pyrenees as a backdrop, this easy walk can be enjoyed all year round.

Deutsch : Ouillon chemin des bergers à VTT

Ein sehr schöner Rundweg, der in einem Wald beginnt und dann über die Ebene ansteigt. Hauptsächlich auf Pfaden und einigen Asphaltabschnitten führt der Weg durch die große Heide von Capbat. Mit den Pyrenäen im Hintergrund kann diese leichte Wanderung das ganze Jahr über unternommen werden.

Italiano :

Un anello molto bello che inizia in un bosco e poi sale verso la pianura. Principalmente su pista, con alcuni tratti asfaltati, il sentiero attraversa la grande brughiera di Capbat. Con i Pirenei come sfondo, questa facile passeggiata può essere goduta tutto l’anno.

Español : Ouillon chemin des bergers à VTT

Un bucle muy bonito que comienza en un bosque y luego sube a la llanura. Principalmente por pista, con algunos tramos asfaltados, el camino atraviesa el gran páramo de Capbat. Con los Pirineos como telón de fondo, este sencillo paseo puede disfrutarse durante todo el año.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine