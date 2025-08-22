Oultet VTT n°21 Mont Lozère et Goulet Lozère

Oultet VTT n°21 VTT de descente Facile

Oultet VTT n°21 VILLAGE 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie

Durée : 60 Distance : 8641.0 Tarif :

Attention !suites aux intempéries, le pont traversant le cours d’eau de l’Oultet a été emporté, rendant impraticable la randonnée. Merci de ne pas vous y engager.Par mille mètres d’altitude avec un léger dénivelé, cette boucle très accessible vous emmène de la station thermale de Bagnols-les-Bains jusqu’à Oultet.

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

Due to bad weather, the bridge over the Oultet stream has been washed away, making the hike impassable. At an altitude of 1,000 m, with a slight gradient, this very accessible loop takes you from the spa town of Bagnols-les-Bains to Oultet.

Deutsch :

Achtung: Aufgrund von Unwettern wurde die Brücke über den Fluss Oultet weggeschwemmt, was die Wanderung unpassierbar macht. Dieser leicht zugängliche Rundweg führt Sie vom Thermalbad Bagnols-les-Bains bis nach Oultet.

Italiano :

A causa del maltempo, il ponte sul torrente Oultet è stato spazzato via, rendendo questa passeggiata impraticabile. A 1.000 metri di altitudine e con una leggera pendenza, questo anello molto accessibile porta dalla città termale di Bagnols-les-Bains a Oultet.

Español :

Debido al mal tiempo, el puente sobre el arroyo de Oultet ha sido arrastrado por las aguas, por lo que este paseo es intransitable. A 1.000 metros de altitud y con una ligera pendiente, este bucle muy accesible le llevará desde la ciudad balneario de Bagnols-les-Bains hasta Oultet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère