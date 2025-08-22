P Chemin de Chantery (hiver) Courchevel Savoie

Chemin de Chantery

Chemin de Chantery Courchevel Village 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Peu fréquenté, cette balade offre un panorama sur le grand Bec et la vallée de la Tarentaise et vous mène à la piste l’Éclipse qui a accueilli les Championnats du Monde Courchevel-Méribel 2023.

+33 4 79 08 00 29

English : P Chemin de Chantery (hiver)

Enjoy panoramic views over the Grand Bec and the Tarentaise valley along this trail which leads you to the Éclipse run, the Alpine World Ski Championships Courchevel Méribel 2023 venue.

Deutsch : P Chemin de Chantery (hiver)

Diese wenig begangene Wanderung bietet ein Panorama auf den Grand Bec und das Tal der Tarentaise und führt Sie zur Piste l’Éclipse, auf der die Weltmeisterschaften Courchevel-Méribel 2023 stattfanden.

Italiano :

Questa passeggiata poco frequentata offre una vista panoramica sul Grand Bec e sulla valle della Tarentaise e conduce alla pista Eclipse, che ha ospitato i Campionati del Mondo di Courchevel-Méribel 2023.

Español : P Chemin de Chantery (hiver)

Este paseo poco frecuentado ofrece vistas panorámicas del Grand Bec y del valle de la Tarentaise y lleva a la pista Eclipse, que albergó los Campeonatos del Mundo de Courchevel-Méribel 2023.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme