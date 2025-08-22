Pagnol en vallée d’Eure Clef Vallée d’Eure Eure

Pagnol en vallée d’Eure

Pagnol en vallée d’Eure 27490 Clef Vallée d’Eure Eure Normandie

Durée : 240 Distance : 15400.0 Tarif :

Au fil de l’Eure et à travers le vallon, cette paisible balade offrira différents points de vue, qui vous permettront de découvrir les facettes de cette vallée. Vous traverserez le charmant village de La-Croix-Saint-Leufroy CLEF Vallée d’Eure qui a une histoire riche et prendrez ensuite de la hauteur vous permettant d’avoir une vue dégagée sur la vallée.

https://www.tourisme-seine-eure.com/ +33 2 32 40 04 41

English : Pagnol en vallée d’Eure

Along the Eure river and through the valley, this peaceful walk will offer different viewpoints, which will allow you to discover the facets of this valley. You will cross the charming village of La-Croix-Saint-Leufroy CLEF Vallée d’Eure which has a rich history and will then take the height allowing you to have a clear view on the valley.

Deutsch :

Entlang des Flusses Eure und durch das Tal bietet diese ruhige Wanderung verschiedene Aussichtspunkte, die Ihnen die Facetten dieses Tals näher bringen. Sie durchqueren das charmante Dorf La-Croix-Saint-Leufroy CLEF Vallée d’Eure, das auf eine reiche Geschichte zurückblicken kann, und gewinnen dann an Höhe, die Ihnen einen freien Blick auf das Tal ermöglicht.

Italiano :

Lungo il fiume Eure e attraverso la valle, questa tranquilla passeggiata offrirà diversi punti di vista che vi permetteranno di scoprire le sfaccettature di questa valle. Attraverserete l’incantevole villaggio di La-Croix-Saint-Leufroy? CLEF Vallée d’Eure, che vanta una ricca storia, per poi prendere l’altura che permette di avere una chiara visione della valle.

Español :

A lo largo del río Eure y a través del valle, este tranquilo paseo le ofrecerá diferentes puntos de vista, que le permitirán descubrir las facetas de este valle. Atravesará el encantador pueblo de La-Croix-Saint-Leufroy ? CLEF Vallée d’Eure que tiene una rica historia y luego tomar el terreno alto que le permite tener una visión clara del valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme