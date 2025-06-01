Pain de Sucre Clécy Calvados
Pain de Sucre Clécy Calvados vendredi 1 août 2025.
Pain de Sucre
Pain de Sucre 14570 Clécy Calvados Normandie
Durée : 150 Distance : 19400.0 Tarif :
Au départ de Clécy, rejoignez les hauteurs de Saint-Omer puis le Bô et ses magnifique Bruyères avant de terminer sur le massif des Rochers des Parcs et son viaduc.
http://www.suisse-normande-tourisme.com/ +33 2 31 79 70 45
English : Pain de Sucre
From Saint-Omer to the Crest route, via La Pommeraye and Clécy, marvel at these magnificent landscapes where, nature, built heritage and history harmoniously rub shoulders: the Bô mills, the bridge and factory at La Bataille, the Clécy Viaduct and, of course, the Pain de Sucre rocks!
Deutsch :
Von Clécy aus erreichen Sie die Anhöhen von Saint-Omer, dann den Bô und seine wunderschönen Heidekräuter, bevor Sie auf dem Massiv der Rochers des Parcs und seinem Viadukt enden.
Italiano :
Partendo da Clécy, ci si dirige verso le alture di Saint-Omer, poi il Bô e la sua magnifica erica, prima di terminare sul massiccio dei Rochers des Parcs e il suo viadotto.
Español :
Saliendo de Clécy, diríjase a las alturas de Saint-Omer, luego al Bô y sus magníficos brezales, antes de terminar en el macizo de Rochers des Parcs y su viaducto.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme