Panneau Danse à Bougival Bougival Yvelines

Panneau Danse à Bougival Ile de la Chaussée 78380 Bougival Yvelines Île-de-France
Danse à Bougival est peint par Pierre-Auguste Renoir en 1883
https://www.tourisme-bougival.com/ +33 1 39 24 88 88
English : Panel Dance at Bougival
Dance at Bougival was painted by Pierre-Auguste Renoir in 1883
Deutsch :
Tanz in Bougival wird von Pierre-Auguste Renoir 1883 gemalt
Italiano :
Ballo a Bougival è stato dipinto da Pierre-Auguste Renoir nel 1883
Español :
Baile en Bougival fue pintado por Pierre-Auguste Renoir en 1883
