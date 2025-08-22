Panneau En promenade dans l’île de la Chaussée Bougival Yvelines

Panneau En promenade dans l’île de la Chaussée

Panneau En promenade dans l’île de la Chaussée Ile de la Chaussée 78380 Bougival Yvelines Île-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Le panneau recense les tableaux peints par Claude Monet, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, sur l’ile de la chaussée pendant la période Impressionniste

https://www.tourisme-bougival.com/ +33 1 39 24 88 88

English : Panel A walk in the Chaussée ‘s Island

The panel shows the paintings made by Claude Monet, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir on the Chaussée ‘s Island during the Impressionnist period.

Deutsch :

Die Tafel listet die Bilder auf, die Claude Monet, Berthe Morisot und Pierre-Auguste Renoir während der impressionistischen Periode auf der Chausseeinsel gemalt haben

Italiano :

Il pannello elenca i dipinti di Claude Monet, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, sull’isola della strada rialzata durante il periodo impressionista

Español :

El panel enumera los cuadros de Claude Monet, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, en la isla de la calzada durante el periodo impresionista

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme