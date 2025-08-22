Panorama de la Trouée-Blanche Hermes Oise

Panorama de la Trouée-Blanche A pieds Facile

Panorama de la Trouée-Blanche Eglise 60370 Hermes Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 13200.0 Tarif :

Du relief marqué des pointes nord et sud, vous bénéficierez de points de vue sur toute la vallée du Thérain jusqu’à Beauvais.

Dans le village de Hermes, vous traverserez les hameaux de Caillouel et Méhécourt au charme d’antan, évocateurs d’une vie rurale animée.

Facile

English : Panorama de la Trouée-Blanche

From the marked relief of the northern and southern peaks, you will enjoy views over the whole Thérain valley as far as Beauvais.

In the village of Hermes, you will cross the hamlets of Caillouel and Méhécourt with their old-fashioned charm, evocative of a lively rural life.

Deutsch : Panorama de la Trouée-Blanche

Vom markanten Relief der Nord- und Südspitze aus haben Sie Aussichtspunkte, von denen aus Sie das gesamte Tal des Thérain bis nach Beauvais überblicken können.

Im Dorf Hermes durchqueren Sie die Weiler Caillouel und Méhécourt mit dem Charme vergangener Zeiten, die an ein reges Landleben erinnern.

Italiano :

Dai rilievi marcati delle punte settentrionali e meridionali, si gode di una vista su tutta la valle del Thérain fino a Beauvais.

Nel villaggio di Hermes, attraverserete le frazioni di Caillouel e Méhécourt con il loro fascino antico, evocativo di una vivace vita rurale.

Español : Panorama de la Trouée-Blanche

Desde el marcado relieve de las puntas norte y sur, disfrutará de vistas sobre todo el valle de Thérain hasta Beauvais.

En el pueblo de Hermes, pasará por las aldeas de Caillouel y Méhécourt con su encanto de antaño, evocador de una animada vida rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par SIM Hauts-de-France