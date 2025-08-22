Panorama de la Trouée-Blanche (variante) Hermes Oise

Panorama de la Trouée-Blanche (variante) A cheval Difficulté moyenne

Panorama de la Trouée-Blanche (variante) Eglise 60370 Hermes Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 15000.0 Tarif :

Du relief marqué des pointes nord et sud, vous bénéficierez de points de vue sur toute la vallée du Thérain jusqu’à Beauvais. Dans le village de Hermes, vous traverserez les hameaux de Caillouel et Méhécourt au charme d’antan, évocateurs d’une vie rurale animée.

Variante: hameau de Méhécourt. Au croisement, prendre la 2ème à droite, rue de Caillouel. Poursuivre tout droit par la rue de Méhécourt et arriver sur la place du Lavoir. Emprunter le chemin entre les habitations à l’extrême gauche de la place. Il vire à gauche et continue tout droit à travers les pâtures. A hauteur de la rivière, tourner à droite dans la rue du Moulin de l’Isle pour rattraper l’itinéraire principal.

Difficulté moyenne

English : Panorama de la Trouée-Blanche (variante)

From the marked relief of the northern and southern peaks, you’ll enjoy views over the whole Thérain valley as far as Beauvais. In the village of Hermes, you’ll pass through the charming hamlets of Caillouel and Méhécourt, evocative of a lively rural life.

Alternative: hamlet of Méhécourt. At the crossroads, take the 2nd right, rue de Caillouel. Continue straight ahead along rue de Méhécourt until you reach Place du Lavoir. Take the path between the houses on the far left of the square. It bends to the left and continues straight ahead through the pastures. At the river, turn right into rue du Moulin de l?Isle to catch up with the main route.

Deutsch : Panorama de la Trouée-Blanche (variante)

Vom markanten Relief der Nord- und Südspitze aus haben Sie Aussichtspunkte, von denen aus Sie das gesamte Tal des Thérain bis nach Beauvais überblicken können. Im Dorf Hermes durchqueren Sie die Weiler Caillouel und Méhécourt mit dem Charme vergangener Zeiten, die an ein reges Landleben erinnern.

Variante: Weiler Méhécourt. An der Kreuzung nehmen Sie die 2. Straße rechts, Rue de Caillouel. Gehen Sie weiter geradeaus durch die Rue de Méhécourt und erreichen Sie den Place du Lavoir. Nehmen Sie den Weg zwischen den Häusern auf der linken Seite des Platzes. Er biegt nach links ab und führt geradeaus durch die Weiden. Am Fluss biegen Sie rechts in die Rue du Moulin de l’Isle ab, um wieder auf die Hauptroute zu gelangen.

Italiano :

Dai rilievi marcati delle cime settentrionali e meridionali, si gode di una vista sull’intera valle del Thérain fino a Beauvais. Nel villaggio di Hermes, passerete attraverso gli incantevoli borghi di Caillouel e Méhécourt, evocativi di una vivace vita rurale.

Percorso alternativo: frazione di Méhécourt. All’incrocio, prendere la seconda a destra in rue de Caillouel. Proseguire dritto su rue de Méhécourt fino a Place du Lavoir. Prendere il sentiero tra le case all’estrema sinistra della piazza. Si piega a sinistra e si prosegue dritti attraverso i pascoli. Al fiume, si gira a destra in rue du Moulin de l’Isle per raggiungere il percorso principale.

Español : Panorama de la Trouée-Blanche (variante)

Desde el marcado relieve de las cumbres norte y sur, podrá disfrutar de vistas sobre todo el valle del Thérain hasta Beauvais. En el pueblo de Hermes, pasará por las encantadoras aldeas de Caillouel y Méhécourt, evocadoras de una animada vida rural.

Itinerario alternativo: aldea de Méhécourt. En el cruce, tome la 2ª a la derecha por la rue de Caillouel. Siga recto por la rue de Méhécourt hasta la Place du Lavoir. Tome el camino entre las casas del extremo izquierdo de la plaza. Gire a la izquierda y siga recto a través de los pastos. Al llegar al río, gire a la derecha por la rue du Moulin de l’Isle para retomar el camino principal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France