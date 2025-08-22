Panorama Fleurandin Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire
vendredi 1 mai 2026.
En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Place du Bourg 71340 Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 17000.0 Tarif :
Au départ du village de Fleury-la-Montagne, vous ferez une ascension à Saint-Bonnet-de-Cray et son église Saint-Gilles puis enchainerez sur une balade dans le bocage Brionnais.
https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
From the village of Fleury-la-Montagne, you will climb to Saint-Bonnet-de-Cray and its Saint-Gilles church, then continue on a walk in the Brionnais bocage.
Deutsch :
Vom Dorf Fleury-la-Montagne aus machen Sie einen Aufstieg nach Saint-Bonnet-de-Cray und seiner Kirche Saint-Gilles und schließen dann eine Wanderung durch die Bocage Brionnais an.
Italiano :
Partendo dal villaggio di Fleury-la-Montagne, si sale a Saint-Bonnet-de-Cray e alla sua chiesa di Saint-Gilles, per poi proseguire la passeggiata nel bocage brionese.
Español :
Partiendo del pueblo de Fleury-la-Montagne, subirá hasta Saint-Bonnet-de-Cray y su iglesia de Saint-Gilles, para luego continuar a pie por el bocage brionés.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data