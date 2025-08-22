Panorama sur le Val de Saire La Pernelle Manche

Panorama sur le Val de Saire

Panorama sur le Val de Saire 50630 La Pernelle Manche Normandie



Site remarquable, La Pernelle (altitude 123m) offre une des plus belles vues du Val de Saire du Phare de Gatteville à la Pointe du Hoc en passant par les tours Vauban en baie de Saint-Vaast-la-Hougue.

English : Panorama sur le Val de Saire

Remarkable site, La Pernelle (altitude 123m) offers one of the most beautiful views of the Val de Saire from the Gatteville Lighthouse to the Pointe du Hoc via the Vauban towers in the bay of Saint-Vaast-la-Hougue.

Deutsch :

La Pernelle (Höhe 123 m) bietet eine der schönsten Aussichten im Val de Saire vom Leuchtturm von Gatteville über die Vauban-Türme in der Bucht von Saint-Vaast-la-Hougue bis hin zur Pointe du Hoc.

Italiano :

Sito straordinario, La Pernelle (altitudine 123 m) offre una delle più belle viste sulla Val de Saire, dal faro di Gatteville alla Pointe du Hoc passando per le torri di Vauban nella baia di Saint-Vaast-la-Hougue.

Español :

Sitio notable, La Pernelle (altitud 123 m) ofrece una de las más bellas vistas del Val de Saire desde el faro de Gatteville hasta la Pointe du Hoc pasando por las torres Vauban en la bahía de Saint-Vaast-la-Hougue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme