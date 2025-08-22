Par Horle et Larris Tannières Aisne

Par Horle et Larris A pieds

Par Horle et Larris De l’église de Tannières 02220 Tannières Aisne Hauts-de-France

Au programme de cette petite boucle champêtre dans la vallée du Murton, deux églises (l’une avec un porche roman à Jouaignes et l’autre, gothique, à Tannières) et trois châteaux (celui de Jouaignes, de Virly, et celui de Quincy-sous-le-Mont devenu une ferme)

English :

On the program of this small rural loop in the Murton valley, two churches (one with a Romanesque porch in Jouaignes and the other, Gothic, in Tannières) and three castles (that of Jouaignes, Virly, and that of Quincy-sous-le-Mont became a farm)

Deutsch :

Auf dem Programm dieser kleinen ländlichen Schleife im Murton-Tal stehen zwei Kirchen (eine mit einem romanischen Portal in Jouaignes und eine gotische in Tannières) und drei Schlösser (das von Jouaignes, das von Virly und das von Quincy-sous-le-Mont, das heute ein Bauernhof ist)

Italiano :

Nel programma di questo piccolo anello di campagna nella valle del Murton, due chiese (una con portico romanico a Jouaignes e l’altra, gotica, a Tannières) e tre castelli (quelli di Jouaignes, Virly e Quincy-sous-le-Mont, oggi una fattoria)

Español :

En el programa de este pequeño bucle rural en el valle de Murton, dos iglesias (una con pórtico románico en Jouaignes y la otra, gótica, en Tannières) y tres castillos (los de Jouaignes, Virly y Quincy-sous-le-Mont, hoy una granja)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme