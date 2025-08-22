Par la passerelle de Vouvray circuit n°2 Châteaudun Eure-et-Loir

Par la passerelle de Vouvray circuit n°2 En VTT

Par la passerelle de Vouvray circuit n°2 Parking des Grands Moulins 28200 Châteaudun Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 25000.0 Tarif :

Vous ferez le tour de Châteaudun en quelques tours de pédales avec des montées et descentes sans danger, le passage sur la passerelle de Vouvray dominant le lit du Loir et les prairies.

English :

You’ll get around Châteaudun in just a few turns of the pedals, with safe ascents and descents, passing over the Vouvray footbridge overlooking the Loir riverbed and meadows.

Deutsch :

Sie umrunden Châteaudun in wenigen Pedalumdrehungen mit gefahrlosen Auf- und Abstiegen, dem Übergang über die Fußgängerbrücke von Vouvray mit Blick auf das Flussbett der Loir und die Wiesen.

Italiano :

Il giro di Châteaudun si compie in pochi giri, con salite e discese sicure e un passaggio sulla passerella di Vouvray con vista sul letto del Loir e sui prati.

Español :

Pedaleará alrededor de Châteaudun en pocas vueltas, con subidas y bajadas seguras y un paso por la pasarela de Vouvray con vistas al lecho del Loir y a los prados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par SIT Centre-Val de Loire