Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult Monceaux-l’Abbaye Oise
Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult Monceaux-l’Abbaye Oise vendredi 1 mai 2026.
Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult A pieds Facile
Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult Aire de pique-nique, rue du chauffour 60220 Monceaux-l’Abbaye Oise Hauts-de-France
Durée : 155 Distance : 11000.0 Tarif :
Partez à la découverte de 2 villages des confins de la Picardie. Les paysages et le patrimoine y sont plutôt d’inspiration normande ; les bocages et le prieuré de Saint-Arnoult en sont l’archétype.
Facile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult
Discover 2 villages on the borders of Picardy. The landscapes and the heritage are rather of Norman inspiration; the bocages and the priory of Saint-Arnoult are the archetype.
Deutsch : Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch zwei Dörfer am Rande der Picardie. Die Landschaften und das Kulturerbe sind eher normannisch geprägt; die Bocages und die Priorei von Saint-Arnoult sind der Archetyp dafür.
Italiano :
Scoprite due villaggi ai margini della Piccardia. I paesaggi e il patrimonio sono piuttosto di ispirazione normanna; i bocages e il priorato di Saint-Arnoult ne sono l’archetipo.
Español : Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult
Descubra dos pueblos al borde de Picardía. Los paisajes y el patrimonio son más bien de inspiración normanda; los bocages y el priorato de Saint-Arnoult son el arquetipo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIM Hauts-de-France