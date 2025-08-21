Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult Monceaux-l’Abbaye Oise

Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult A pieds Facile

Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult Aire de pique-nique, rue du chauffour 60220 Monceaux-l’Abbaye Oise Hauts-de-France

Durée : 155 Distance : 11000.0 Tarif :

Partez à la découverte de 2 villages des confins de la Picardie. Les paysages et le patrimoine y sont plutôt d’inspiration normande ; les bocages et le prieuré de Saint-Arnoult en sont l’archétype.

Facile

English : Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult

Discover 2 villages on the borders of Picardy. The landscapes and the heritage are rather of Norman inspiration; the bocages and the priory of Saint-Arnoult are the archetype.

Deutsch : Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch zwei Dörfer am Rande der Picardie. Die Landschaften und das Kulturerbe sind eher normannisch geprägt; die Bocages und die Priorei von Saint-Arnoult sind der Archetyp dafür.

Italiano :

Scoprite due villaggi ai margini della Piccardia. I paesaggi e il patrimonio sono piuttosto di ispirazione normanna; i bocages e il priorato di Saint-Arnoult ne sono l’archetipo.

Español : Par le bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult

Descubra dos pueblos al borde de Picardía. Los paisajes y el patrimonio son más bien de inspiración normanda; los bocages y el priorato de Saint-Arnoult son el arquetipo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIM Hauts-de-France