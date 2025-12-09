Par le Faux Verger Maîche Doubs

Par le Faux Verger A pieds Difficile

Par le Faux Verger Office de Tourisme Pays Horloger, Mairie, Maîche 25120 Maîche Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13360.0

Au départ de Maîche, belle crête rocheuse pour atteindre le Faux Verger avec un panorama à 360 degrés.

English :

From Maîche, a rocky ridge leads to the Faux Verger with its 360-degree panorama.

Deutsch :

Von Maîche aus geht es über einen schönen Felsgrat zum Faux Verger mit einem 360-Grad-Panorama.

Italiano :

Lasciata Maîche, una bella cresta rocciosa permette di raggiungere il Faux Verger con il suo panorama a 360 gradi.

Español :

Al salir de Maîche, una fina cresta rocosa conduce al Faux Verger, con su panorama de 360 grados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data