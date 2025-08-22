Par le fond du val Parfondeval Aisne

Par le fond du val Parfondeval Aisne vendredi 1 mai 2026.

Par le fond du val A pieds

Par le fond du val De la place de Parfondeval 02360 Parfondeval Aisne Hauts-de-France

Labellisé parmi Les Plus Beaux Villages de France , Parfondeval, avec son église fortifiée et ses maisons de brique ou à colombages, est le point de départ de ce parcours entre vergers de pommiers et petits bois de feuillus.

 

English :

Labelled one of the Most Beautiful Villages in France , Parfondeval, with its fortified church and its brick or half-timbered houses, is the starting point of this route between apple orchards and small hardwoods.

Deutsch :

Parfondeval, das zu den Schönsten Dörfern Frankreichs zählt, ist mit seiner Wehrkirche und seinen Backstein- und Fachwerkhäusern der Ausgangspunkt für diesen Rundgang zwischen Apfelplantagen und kleinen Laubwäldern.

Italiano :

Parfondeval, con la sua chiesa fortificata e le sue case in mattoni e a graticcio, è il punto di partenza di questo percorso tra meleti e piccoli boschi di latifoglie.

Español :

Parfondeval, con su iglesia fortificada y sus casas de ladrillo y entramado de madera, es el punto de partida de esta ruta a través de manzanales y pequeños bosques caducifolios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-01 par Agence Aisne Tourisme