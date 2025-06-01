Par les Hauts de Fresles Mesnières-en-Bray Seine-Maritime

Par les Hauts de Fresles 76270 Mesnières-en-Bray Seine-Maritime Normandie

Distance : 15000.0

Une promenade parfaite pour les randonneurs réguliers qui apprécieront les dénivelés de la vallée de la Béthune. Sac sur le dos et chaussures de randonnée aux pieds, c’est parti pour une quinzaine de kilomètres d’itinérance en pays de Bray. On vous conseille plutôt cette balade le matin, lorsque le soleil se lève et met met en lumière ce pans de la vallée de la Béthune.

https://tourisme.brayeawy.fr/ +33 2 35 93 22 96

A perfect walk for regular hikers, who will appreciate the gradients of the Béthune valley. With your rucksack on your back and your hiking boots on your feet, you’re off for a fifteen-kilometer stroll through the Pays de Bray. We recommend this walk in the morning, when the sun rises and highlights this part of the Béthune valley.

Deutsch :

Eine perfekte Wanderung für regelmäßige Wanderer, die die Höhenunterschiede im Tal der Béthune schätzen werden. Mit einem Rucksack auf dem Rücken und Wanderschuhen an den Füßen geht es auf eine 15 km lange Wanderung durch das Pays de Bray. Wir empfehlen Ihnen, diese Wanderung am Morgen zu unternehmen, wenn die Sonne aufgeht und diese Teile des Béthune-Tals ins rechte Licht rückt.

Italiano :

È una passeggiata perfetta per gli escursionisti abituali, che apprezzeranno le pendenze della valle di Béthune. Con lo zaino in spalla e le scarpe da trekking ai piedi, si parte per una passeggiata di quindici chilometri nella regione del Bray. Consigliamo questa passeggiata al mattino, quando il sole sorge e mette in risalto questa parte della valle di Béthune.

Español :

Es el paseo perfecto para los senderistas habituales, que apreciarán los desniveles del valle de Béthune. Con la mochila a la espalda y las botas de montaña en los pies, se recorren quince kilómetros por la región de Bray. Le recomendamos este paseo por la mañana, cuando sale el sol y resalta esta parte del valle de Béthune.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme