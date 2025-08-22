Par monts et par vaux circuit n°15 Saint-Victor-de-Buthon Eure-et-Loir

Par monts et par vaux circuit n°15 En VTT

Par monts et par vaux circuit n°15 Aire de détente 28240 Saint-Victor-de-Buthon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 300 Distance : 38000.0 Tarif :

La Cloche recueille les eaux de ses affluents et se jette dans l’Huisne près de la Caretrie.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cloche collects the waters of its tributaries and flows into the Huisne near the Caretrie.

Deutsch :

Die Cloche sammelt das Wasser ihrer Nebenflüsse und mündet in der Nähe von La Caretrie in den Huisne.

Italiano :

La Cloche raccoglie le acque dei suoi affluenti e sfocia nell’Huisne vicino a La Caretrie.

Español :

El Cloche recoge el agua de sus afluentes y desemboca en el Huisne, cerca de La Caretrie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIT Centre-Val de Loire