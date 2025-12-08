Par Monts et par Vaux Sourans Doubs

Par Monts et par Vaux A pieds Difficulté moyenne

Par Monts et par Vaux Hameau du Rochet, Sourans 25250 Sourans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Une découverte des derniers contreforts du massif du Jura. La balade est ponctuée de nombreux points de vue et de découverte patrimoniale.

English :

Discover the last foothills of the Jura massif. The walk is punctuated by numerous viewpoints and heritage discoveries.

Deutsch :

Eine Entdeckungstour durch die letzten Ausläufer des Juramassivs. Die Wanderung führt an zahlreichen Aussichtspunkten vorbei und bietet Gelegenheit, das Kulturerbe zu entdecken.

Italiano :

Scoprite le ultime propaggini del massiccio del Giura. La passeggiata è punteggiata da numerosi punti panoramici e siti del patrimonio.

Español :

Descubra las últimas estribaciones del macizo del Jura. El recorrido está jalonado de numerosos miradores y sitios patrimoniales.

