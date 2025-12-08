Par Monts et par Vaux Sourans Doubs
Par Monts et par Vaux Sourans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Par Monts et par Vaux A pieds Difficulté moyenne
Par Monts et par Vaux Hameau du Rochet, Sourans 25250 Sourans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10450.0 Tarif :
Une découverte des derniers contreforts du massif du Jura. La balade est ponctuée de nombreux points de vue et de découverte patrimoniale.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/332
English :
Discover the last foothills of the Jura massif. The walk is punctuated by numerous viewpoints and heritage discoveries.
Deutsch :
Eine Entdeckungstour durch die letzten Ausläufer des Juramassivs. Die Wanderung führt an zahlreichen Aussichtspunkten vorbei und bietet Gelegenheit, das Kulturerbe zu entdecken.
Italiano :
Scoprite le ultime propaggini del massiccio del Giura. La passeggiata è punteggiata da numerosi punti panoramici e siti del patrimonio.
Español :
Descubra las últimas estribaciones del macizo del Jura. El recorrido está jalonado de numerosos miradores y sitios patrimoniales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data