Parcours à la découverte de Saint-Amant Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme

Parcours à la découverte de Saint-Amant

Parcours à la découverte de Saint-Amant Parking place de l’église 63450 Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En déambulant dans les ruelles étroites, vous vous immergez dans le passé médiéval et religieux du lieu,.

+33 4 73 79 37 69

English :

Wander through the narrow streets and immerse yourself in the area’s medieval and religious past.

Deutsch :

Wenn Sie durch die engen Gassen schlendern, tauchen Sie in die mittelalterliche und religiöse Vergangenheit des Ortes ein,.

Italiano :

Passeggiate per le stradine e immergetevi nel passato medievale e religioso della zona.

Español :

Pasee por sus callejuelas y sumérjase en el pasado medieval y religioso de la zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme