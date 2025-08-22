Parcours à la découverte de Saint-Amant Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme
Parcours à la découverte de Saint-Amant Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Parcours à la découverte de Saint-Amant
Parcours à la découverte de Saint-Amant Parking place de l’église 63450 Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
En déambulant dans les ruelles étroites, vous vous immergez dans le passé médiéval et religieux du lieu,.
+33 4 73 79 37 69
English :
Wander through the narrow streets and immerse yourself in the area’s medieval and religious past.
Deutsch :
Wenn Sie durch die engen Gassen schlendern, tauchen Sie in die mittelalterliche und religiöse Vergangenheit des Ortes ein,.
Italiano :
Passeggiate per le stradine e immergetevi nel passato medievale e religioso della zona.
Español :
Pasee por sus callejuelas y sumérjase en el pasado medieval y religioso de la zona.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme