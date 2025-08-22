Parcours animalier Cache-cache des animaux

Parcours animalier Cache-cache des animaux Lac des Evettes 73590 Flumet Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Situé sur les hauteurs de Flumet, le parcours cache-cache des animaux du lac des Evettes invite petits et grands à découvrir la faune de la montagne à travers une balade ludique et interactive.

https://www.flumet-montblanc.com/ +33 4 79 31 61 08

English : Animal trail Animal Hide n’Seek

Located on the heights of Flumet, the animal hide-and-seek course of lake Evettes invites everybody to discover the fauna of the mountain through a fun and informative ride.

Deutsch : Tier-Parcours „Versteckspiel der Tiere

Auf den Höhen von Flumet lädt der Wildtierpfad Spielen Sie Verstecken mit den Tieren ( cachecache des animaux ) am See Lac des Evettes Groß und Klein dazu ein, bei einem spielerischen, interaktiven Spaziergang die Tierwelt der Berge kennenzulernen.

Italiano :

Situato sulle alture di Flumet, il sentiero nascondino al lago delle Evettes invita grandi e piccini a scoprire la fauna di montagna attraverso una passeggiata divertente e interattiva.

Español :

Situado en las alturas de Flumet, el sendero del escondite de animales en el lago de Evettes invita a pequeños y mayores a descubrir la fauna de la montaña a través de un paseo divertido e interactivo.

