Parcours Arbor&Sens Fontainebleau Seine-et-Marne

Parcours Arbor&Sens

Parcours Arbor&Sens Forêt de Fontainebleau D301 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne Île-de-France

L’Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau publie le parcours thématique Arbor&Sens. Réel arboretum, vous pourrez découvrir les différentes essences d’arbre qui composent la forêt de Fontainebleau tout en vous ressourçant.

English :

The Pays de Fontainebleau Tourist Office has published the Arbor&Sens theme trail. A real arboretum, you will be able to discover the different species of trees that make up the forest of Fontainebleau while recharging your batteries.

Deutsch :

Das Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau veröffentlicht den Themenparcours Arbor&Sens. Als echtes Arboretum können Sie die verschiedenen Baumarten, aus denen der Wald von Fontainebleau besteht, entdecken und dabei neue Energie tanken.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo del Pays de Fontainebleau ha pubblicato il percorso tematico Arbor&Sens. Vero e proprio arboreto, potrete scoprire le diverse specie arboree che compongono la foresta di Fontainebleau mentre vi ricaricate.

Español :

La Oficina de Turismo del País de Fontainebleau ha publicado el recorrido temático Arbor&Sens. Auténtico arboreto, podrá descubrir las diferentes especies arbóreas que componen el bosque de Fontainebleau mientras recarga las pilas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-11 par Seine et Marne Attractivité source Apidae Tourisme