Parcours Art Contemporain Metz Moselle

Parcours Art Contemporain Adultes A pieds Facile

Parcours Art Contemporain Rue Louis le Débonnaire 57000 Metz Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : Tarif :

Ce parcours propose une découverte de bâtiments à l’architecture contemporaine et des sites et lieux d’exposition d’art moderne et contemporain.

Parcours cathédrale Saint-Etienne (vitraux de Villon, Bissière, Chagall), Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz (section Beaux-Arts œuvres de Bazaine, Soulages, Zao Wou-Ki, Alechinsky, Dubuffet et expositions temporaires), FRAC Lorraine, fin XIIème s-début XIIIème siècles (expositions, projections, visites guidées et rencontres…), archives municipales de Metz installées en partie dans d’anciens réservoirs de la ville réhabilités en 2002 par les architectes Christian Paradon, Claude Denu, Gérard Buffière, église St Maximin et ses vitraux de Jean Cocteau (1962-70), Centre Pompidou-Metz inauguré en 2010, architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines, expositions et rendez-vous d’art moderne et contemporain.

Extensions possibles du parcours Quartier du Pontiffroy, Bibliothèque-Médiathèque de Metz, Les Arènes, Parc de la Seille, Eglise Sainte-Thérèse.

Facile

http://www.tourisme-metz.com/fr/itineraires-et-circuits/parcours-art-contemporain_-s.html +33 3 87 39 00 00

English :

This tour takes in buildings featuring contemporary architecture, as well as modern and contemporary art sites and exhibition venues.

Itinerary: Saint-Etienne Cathedral (stained glass windows by Villon, Bissière, Chagall), Musée de la Cour d?Or Eurométropole de Metz (Beaux-Arts section: works by Bazaine, Soulages, Zao Wou-Ki, Alechinsky, Dubuffet and temporary exhibitions), FRAC Lorraine, late 12th-early 13th centuries (exhibitions, screenings, guided tours and encounters?), Metz municipal archives, partly housed in former city reservoirs rehabilitated in 2002 by architects Christian Paradon, Claude Denu, Gérard Buffière, St Maximin church and its stained glass windows by Jean Cocteau (1962-70), Centre Pompidou-Metz inaugurated in 2010, architects Shigeru Ban and Jean de Gastines, modern and contemporary art exhibitions and events.

Possible extensions: Quartier du Pontiffroy, Bibliothèque-Médiathèque de Metz, Les Arènes, Parc de la Seille, Eglise Sainte-Thérèse.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie zu Gebäuden mit zeitgenössischer Architektur sowie zu Ausstellungsorten und -plätzen für moderne und zeitgenössische Kunst.

Parcours: Kathedrale Saint-Etienne (Glasfenster von Villon, Bissière, Chagall), Musée de la Cour d’Or Eurométropole Metz (Abteilung Beaux-Arts: Werke von Bazaine, Soulages, Zao Wou-Ki, Alechinsky, Dubuffet und temporäre Ausstellungen), FRAC Lorraine, Ende 12. Jahrhundert bis Anfang 13), Stadtarchiv von Metz, das teilweise in ehemaligen Wasserspeichern der Stadt untergebracht ist, die 2002 von den Architekten Christian Paradon, Claude Denu und Gérard Buffière renoviert wurden, Kirche St Maximin und ihre Glasfenster von Jean Cocteau (1962-70), 2010 eingeweihtes Centre Pompidou-Metz, Architekten Shigeru Ban und Jean de Gastines, Ausstellungen und Begegnungen mit moderner und zeitgenössischer Kunst.

Mögliche Erweiterungen des Rundgangs: Quartier du Pontiffroy, Bibliothèque-Médiathèque de Metz, Les Arènes, Parc de la Seille, Eglise Sainte-Thérèse.

Italiano :

Questo percorso comprende edifici dall’architettura contemporanea e siti d’arte moderna e contemporanea e sedi espositive.

Itinerario: la Cattedrale di Saint-Etienne (vetrate di Villon, Bissière, Chagall), il Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz (sezione Belle Arti: opere di Bazaine, Soulages, Zao Wou-Ki, Alechinsky, Dubuffet e mostre temporanee), il FRAC Lorraine, fine XII secolo-inizio XIII secolo (esposizioni, proiezioni, visite guidate e incontri?), gli archivi municipali di Metz, in parte ospitati negli ex serbatoi della città, ristrutturati nel 2002 dagli architetti Christian Paradon, Claude Denu e Gérard Buffière, la chiesa di St Maximin e le sue vetrate di Jean Cocteau (1962-70), il Centre Pompidou-Metz inaugurato nel 2010, progettato dagli architetti Shigeru Ban e Jean de Gastines, e le mostre di arte moderna e contemporanea.

Possibili estensioni del tour: Quartier du Pontiffroy, Bibliothèque-Médiathèque de Metz, Les Arènes, Parc de la Seille, Eglise Sainte-Thérèse.

Español :

Esta ruta recorre edificios de arquitectura contemporánea y lugares de arte moderno y contemporáneo y de exposiciones.

Itinerario: Catedral de Saint-Etienne (vidrieras de Villon, Bissière, Chagall), Museo de la Cour d’Or Eurométropole de Metz (sección de Bellas Artes: obras de Bazaine, Soulages, Zao Wou-Ki, Alechinsky, Dubuffet y exposiciones temporales), FRAC Lorraine, finales del siglo XII-principios del XIII (exposiciones, proyecciones, visitas guiadas y encuentros?), los archivos municipales de Metz, algunos de los cuales se encuentran en los antiguos depósitos de la ciudad, renovados en 2002 por los arquitectos Christian Paradon, Claude Denu y Gérard Buffière, la iglesia de San Maximino y sus vidrieras de Jean Cocteau (1962-70), el Centro Pompidou-Metz inaugurado en 2010, diseñado por los arquitectos Shigeru Ban y Jean de Gastines, y exposiciones de arte moderno y contemporáneo.

Posibles extensiones del recorrido: Quartier du Pontiffroy, Bibliothèque-Médiathèque de Metz, Les Arènes, Parc de la Seille, Eglise Sainte-Thérèse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Système d’information touristique Lorrain