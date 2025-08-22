Parcours Balade dans le Centre Ancien de Romans Romans-sur-Isère Drôme

Parcours Balade dans le Centre Ancien de Romans

Parcours Balade dans le Centre Ancien de Romans 5, rue du Mouton 26100 Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le centre historique conserve un patrimoine médiéval et Renaissance original et de grande qualité.. On peut y lire l’organisation sociale de la ville à cette époque.

English : Parcours Balade dans le Centre Ancien de Romans

The historic town center boasts an original and diverse medieval and Renaissance heritage. The social organization of the town at that time is clearly visible.

Deutsch : Parcours Balade dans le Centre Ancien de Romans

Im historischen Zentrum ist ein originelles und vielfältiges Erbe aus dem Mittelalter und der Renaissance erhalten. Hier kann man die soziale Organisation der Stadt zu dieser Zeit ablesen.

Italiano :

Il centro storico ha conservato il suo patrimonio medievale e rinascimentale originale e di alta qualità. È possibile leggere l’organizzazione sociale della città all’epoca.

Español : Parcours Balade dans le Centre Ancien de Romans

El centro histórico ha conservado su patrimonio medieval y renacentista original, de gran calidad. Se puede leer sobre la organización social de la ciudad en aquella época.

