Parcours Canoë Loire N°2 Saumur Maine-et-Loire

Parcours Canoë Loire N°2 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

De Saumur à La Ménitré, suivez ce parcours de 4h40 et laissez-vous guider au fil de l’eau muni de la fiche rivière.

English :

From Saumur to La Ménitré, follow this 4h40 route and let yourself be guided along the water with the river plug.

Deutsch :

Von Saumur bis La Ménitré folgen Sie dieser 4h40 langen Strecke und lassen Sie sich mit der Flusskarte ausgestattet am Lauf des Wassers entlang führen.

Italiano :

Da Saumur a La Ménitré, seguite questo percorso di 4 ore e 40 minuti e lasciatevi guidare lungo l’acqua con il telo fluviale.

Español :

De Saumur a La Ménitré, siga esta ruta de 4 horas y 40 minutos y déjese guiar por el agua con la hoja del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-05 par Anjou tourime