Parcours Canoë Loire N°5 Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Parcours Canoë Loire N°5

Parcours Canoë Loire N°5 49290 Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Depuis Chalonnes-sur-Loire, l’histoire fluviale et industrielle ponctue cette randonnée de 22 km.

English :

From Chalonnes-sur-Loire, river and industrial history punctuate this 22 km hike.

Deutsch :

Von Chalonnes-sur-Loire aus punktiert die Fluss- und Industriegeschichte diese 22 km lange Wanderung.

Italiano :

Da Chalonnes-sur-Loire, il fiume e la storia industriale punteggiano questa passeggiata di 22 km.

Español :

Desde Chalonnes-sur-Loire, la historia fluvial e industrial salpica este paseo de 22 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-05 par Anjou tourime