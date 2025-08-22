Parcours Canoë Loire N°5 Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
49290 Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 22000.0
Depuis Chalonnes-sur-Loire, l’histoire fluviale et industrielle ponctue cette randonnée de 22 km.
English :
From Chalonnes-sur-Loire, river and industrial history punctuate this 22 km hike.
Deutsch :
Von Chalonnes-sur-Loire aus punktiert die Fluss- und Industriegeschichte diese 22 km lange Wanderung.
Italiano :
Da Chalonnes-sur-Loire, il fiume e la storia industriale punteggiano questa passeggiata di 22 km.
Español :
Desde Chalonnes-sur-Loire, la historia fluvial e industrial salpica este paseo de 22 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-05 par Anjou tourime