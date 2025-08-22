Parcours culturel de Bonneville Bonneville Haute-Savoie

Parcours culturel de Bonneville

Parcours culturel de Bonneville 23 rue pertuiset 74130 Bonneville Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Faucigny Glières Tourisme met à votre disposition un parcours historique accompagné d’un plan de visite qui va vous permettre de découvrir le patrimoine du Bonneville ancien au travers des rues du Bonneville d’aujourd’hui en toute autonomie.

https://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/ +33 4 50 97 38 37

English : Cultural self-guided tour of Bonneville

The tourist office keeps at your disposition a cultural maps that will make you discover the cultural heritage of Bonneville. This is a self-guided tour.

Deutsch :

Faucigny Glières Tourisme stellt Ihnen einen historischen Rundgang mit einem Besuchsplan zur Verfügung, mit dem Sie das Erbe des alten Bonneville durch die Straßen des heutigen Bonneville in völliger Eigenregie entdecken können.

Italiano :

Faucigny Glières Tourisme vi propone un percorso storico accompagnato da un piano di visita che vi permetterà di scoprire il patrimonio della vecchia Bonneville attraverso le strade della Bonneville di oggi in completa autonomia.

Español :

Faucigny Glières Tourisme le ofrece un recorrido histórico acompañado de un plan de visita que le permitirá descubrir el patrimonio de la antigua Bonneville a través de las calles de la Bonneville de hoy en día con total autonomía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme