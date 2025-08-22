Parcours cyclable du littoral V65 La Londe-les-Maures > Bormes les Mimosas La Londe-les-Maures Var

Parcours cyclable du littoral V65 La Londe-les-Maures > Bormes les Mimosas

Parcours cyclable du littoral V65 La Londe-les-Maures > Bormes les Mimosas 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entre Hyères et le Lavandou, La Londe les Maures s’inscrit sur l’itinéraire cyclable du littoral varois avec 8 km de parcours en site propre permettant aux cyclistes de circuler dans la commune en toute sérénité.

English : Coastal cycling route V65: La Londe-les-Maures > Bormes les Mimosas

Between Hyères and Le Lavandou, La Londe les Maures is part of the Var coastline cycle route, with 8 km of dedicated paths allowing cyclists to travel around the town in complete peace of mind.

Deutsch : Küstenradweg V65: La Londe-les-Maures > Bormes les Mimosas

Zwischen Hyères und Le Lavandou ist La Londe les Maures Teil der Fahrradroute an der Küste des Var mit einer 8 km langen Strecke auf eigenem Gelände, die es Radfahrern ermöglicht, sich in aller Ruhe in der Gemeinde zu bewegen.

Italiano :

Tra Hyères e Le Lavandou, La Londe les Maures fa parte dell’itinerario ciclabile del litorale del Var, con 8 km di piste dedicate che permettono ai ciclisti di spostarsi in tutta tranquillità.

Español :

Entre Hyères y Le Lavandou, La Londe les Maures forma parte de la ruta ciclista del litoral del Var, con 8 km de itinerarios dedicados que permiten a los ciclistas recorrer la ciudad con total tranquilidad.

