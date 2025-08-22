PARCOURS CYCLO CAP SUR LE MAROLLAIS Mamers Sarthe

PARCOURS CYCLO CAP SUR LE MAROLLAIS

Durée : Distance : 39000.0 Tarif :

Au départ de l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers, ce parcours sillonne la campagne marollaise de plaine de cultures. Une pause s’impose à René, ce petit village d’artistes et ses halles en bois exceptionnelles

http://www.tourisme-maine-saosnois.com/ +33 2 43 97 60 63

English :

Departing from the Maine Saosnois Tourist Office in Mamers, this route criss-crosses the Marollaise countryside with its plain of crops. A break is necessary in René, this small village of artists and its exceptional wooden halls

Deutsch :

Diese Strecke, die am Office de Tourisme Maine Saosnois in Mamers beginnt, führt durch die Landschaft von Marollaise mit ihren Ebenen und Anbauflächen. Eine Pause lohnt sich in René, dem kleinen Künstlerdorf mit seinen außergewöhnlichen Holzhallen

Italiano :

Con partenza dall’Ufficio del Turismo del Maine Saosnois a Mamers, questo percorso si snoda attraverso la campagna di Marollais, fatta di pianure e coltivazioni. Una pausa è necessaria a René, un piccolo villaggio di artisti con le sue eccezionali sale in legno

Español :

Partiendo de la Oficina de Turismo de Maine Saosnois, en Mamers, esta ruta serpentea por la campiña de Marollais de llanuras y cultivos. Es necesario hacer una pausa en René, un pequeño pueblo de artistas con sus excepcionales salas de madera

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par eSPRIT Pays de la Loire