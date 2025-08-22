Parcours dans les vignes du Clos de Caveau Vacqueyras Vaucluse

Parcours dans les vignes du Clos de Caveau

Vignobles & Découvertes Parcours dans les vignes du Clos de Caveau 1560 chemin de caveau 84190 Vacqueyras Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Explorer les trésors du Domaine Clos de Caveau au cœur du massif protégé des Dentelles de Montmirail. Vous explorerez en chemin les richesses de ce terroir magnifique qui produit des crus exceptionnels ! Parcours 1.6 km.

https://www.closdecaveau.com/ +33 4 90 65 85 33

English : Vineyard trail at Clos de Caveau

Explore the treasures of the Clos de Caveau domain in the heart of the protected Dentelles de Montmirail range. Along the way, discover the treasures of this magnificent terroir that produces exceptional vintages! Length: 1.6 km.

Deutsch :

Erkunden Sie die Schätze der Domaine Clos de Caveau im Herzen des geschützten Massivs der Dentelles de Montmirail. Unterwegs erkunden Sie die Reichtümer dieses herrlichen Terroirs, das außergewöhnliche Weine hervorbringt! Strecke: 1,6 km.

Italiano :

Esplorate i tesori della tenuta Clos de Caveau, nel cuore del massiccio protetto delle Dentelles de Montmirail. Lungo il percorso esplorerete le ricchezze di questo magnifico terroir che produce vini eccezionali! Percorso: 1,6 km.

Español :

Explore los tesoros de la finca Clos de Caveau, en el corazón del macizo protegido de las Dentelles de Montmirail. Por el camino, descubrirá las riquezas de este magnífico terruño que produce vinos excepcionales Recorrido: 1,6 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme