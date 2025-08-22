Parcours de découverte de la ville de Rugles Rugles Eure

Parcours de découverte de la ville de Rugles

Parcours de découverte de la ville de Rugles Eglise Notre Dame Outre l’eau 27250 Rugles Eure Normandie

Durée : 90 Distance : 2500.0 Tarif :

Bourgade, située dans le passage d’une voie Antique cette ancienne localité dans la vallée de la Risle en Pays d’Ouche est un lieu propice à la promenade et à la découverte. Son passé industriel fait sa renommée le travail du fer avec la fabrication de l’épingle et de l’aiguille. Le patrimoine architectural également très présent, avec deux églises dont une datant du Xe siècle, deux châteaux, un lavoir, des maisons de caractères… incite, avec les aménagements paysagers récents des rives de la Risle, à la promenade en famille.

+33 2 32 32 17 17

English : Parcours de découverte de la ville de Rugles

This old little town, located on a former Roman road in the Risle valley in the Pays d’Ouche, is an ideal place for a walk and a history lesson. Its industrial past made it renowned: ironwork and the production of pins and needles. Its architectural heritage is also significant with two churches, including one that dates back to the 10th century, two chateaus, a washhouse, typical houses, etc. and the recently improved banks of the river Risle which invite visitors for a family walk.

Deutsch :

Diese alte Ortschaft im Tal der Risle im Pays d’Ouche ist ein Ort, der zu Spaziergängen und Entdeckungstouren einlädt. Seine industrielle Vergangenheit macht ihn berühmt: die Eisenverarbeitung mit der Herstellung von Nadeln und Stecknadeln. Das ebenfalls sehr präsente architektonische Erbe mit zwei Kirchen, von denen eine aus dem 10. Jahrhundert stammt, zwei Schlössern, einem Waschhaus, charaktervollen Häusern usw. lädt zusammen mit den jüngsten Landschaftsgestaltungen an den Ufern der Risle zu Spaziergängen mit der ganzen Familie ein.

Italiano :

Questo antico villaggio nella valle della Risle, nel Pays d’Ouche, è un luogo ideale per passeggiate ed esplorazioni. Il suo passato industriale fa la sua reputazione: la lavorazione del ferro con la fabbricazione dello spillo e dell’ago. Anche il patrimonio architettonico è molto presente, con due chiese, una delle quali risale al X secolo, due castelli, un lavatoio, case di carattere, ecc. e la recente sistemazione delle rive della Risle invita a fare una passeggiata in famiglia.

Español :

Este antiguo pueblo del valle de Risle, en el País de Ouche, es un lugar ideal para pasear y explorar. Su pasado industrial marca su reputación: el trabajo del hierro con la fabricación del alfiler y la aguja. El patrimonio arquitectónico también está muy presente, con dos iglesias, una de las cuales data del siglo X, dos castillos, un lavadero, casas de carácter, etc., y el reciente ajardinamiento de las riberas del Risle invita a dar un paseo en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme