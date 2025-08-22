Parcours de découverte de Sisteron circuit du temps Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Parcours de découverte de Sisteron circuit du temps

Parcours de découverte de Sisteron circuit du temps Départ de l’Office de Tourisme 04200 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce circuit, qui vous offre une déclinaison de la mesure du temps par thématique, vous emmène à la rencontre de la Tour de l’horloge, du Rocher de la Baume, de la Citadelle en passant par la Cathédrale. Balisage flèche jaune.

English : Discovery trail of Sisteron: circuit of time

This circuit, which offers you a variation of the measurement of time by theme, takes you to meet the Clock Tower, the Rocher de la Baume, the Citadel via the Cathedral. Yellow arrow markup.

Deutsch :

Dieser Rundgang, der Ihnen eine thematische Deklination der Zeitmessung bietet, führt Sie zum Tour de l’horloge, zum Rocher de la Baume, zur Zitadelle und zur Kathedrale. Markierung gelber Pfeil.

Italiano :

Città vecchia parti alla scoperta del centro storico della città al ritmo delle famose andrônes

(stretti passaggi a volta, molto suggestivi), dei vicoli, delle fontane, lavatoi, vecchi portoni, monumenti o piccoli tesori nascoti del patrimonio di Sisteron.

Una passeggiata tra un vero labirinto di strade e insospettabili passaggi ti porterà a due quartieri di contadini di epoca medioevale la Coste e Bourg Reynaud. Attraversando la città vecchia di Sisteron ne scoprirai tutta la richezza patrimoniale, le

andrônes questi tipici passaggi a volta sotto le case uniscono i vari quartieri, si svelano i lavatoi, le fontane, oppure splendidi portoni in legno dell’Ottocento…

Español :

Este recorrido, que ofrece una variación temática sobre la medición del tiempo, le lleva a la Torre del Reloj, el Rocher de la Baume, la Ciudadela y la Catedral. Marcadores de flechas amarillas.

