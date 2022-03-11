Parcours de Découverte Juliénas Rhône

Parcours de Découverte Juliénas Rhône vendredi 1 août 2025.

Parcours de Découverte

Parcours de Découverte Le Bourg 69840 Juliénas Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier de 2 km reliant le Cellier de la Vieille Eglise au Château du Bois de la Salle, agrémenté de panneaux reproduisant d’anciennes cartes postales révélant le secret du Juliénas d’autrefois et les gestes liés à la culture de la vigne.

https://www.beaujolais-tourisme.com/ +33 4 74 07 27 40

English : Discovery trails

At Juliénas between the pantry of the old Church and the producers’cellar. A 2 km walk.

Deutsch :

In Juliénas Zwischen dem Weinkeller der alten Kirche und der Winzergenossenschaft. Auf einer Strecke von 2 km.

Italiano :

Un percorso di 2 km che collega il Cellier de la Vieille Eglise allo Château du Bois de la Salle, con pannelli che riproducono vecchie cartoline che svelano il segreto delle Juliénas di un tempo e i gesti legati alla coltivazione della vite.

Español :

Un sendero de 2 km que une el Cellier de la Vieille Eglise con el Château du Bois de la Salle, con paneles que reproducen antiguas postales que revelan el secreto de las Juliénas de antaño y los gestos ligados al cultivo de la vid.

