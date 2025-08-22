Parcours de jogging Menton Alpes-Maritimes

Parcours de jogging

Partez en jogging explorer la ville de Menton à travers ce parcours qui vous permet de découvrir la vieille-ville, ses meilleurs points de vue, ses plages, ses palaces et ses places, tout en pratiquant votre sport favori !

English : Jogging course

Take off on a jog and explore the town of Menton with this route that allows you to discover the old town, its best viewpoints, beaches, palaces and squares, all while practicing your favorite sport!

Deutsch : Joggingstrecke

Joggen Sie los und erkunden Sie die Stadt Menton auf dieser Strecke, auf der Sie die Altstadt, die besten Aussichtspunkte, Strände, Paläste und Plätze entdecken können, während Sie Ihren Lieblingssport ausüben!

Italiano :

Fate jogging ed esplorate la città di Mentone su questo percorso che vi porterà attraverso la città vecchia, i suoi migliori punti panoramici, le spiagge, i palazzi e le piazze, mentre praticate il vostro sport preferito!

Español :

Salga a correr y explore la ciudad de Menton en esta ruta que le llevará por el casco antiguo, sus mejores miradores, playas, palacios y plazas, ¡mientras disfruta de su deporte favorito!

