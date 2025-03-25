Parcours de jonction Saint-Nabord Eloyes Saint-Nabord Vosges

Ce parcours permet de relier les deux principaux points de départs de la Station Trail Vosges-Saint-Nabord & Eloyes. Il peut s’effectuer soit au départ du stade des Perrey à Saint-Nabord ou soit au départ de la Mairie d’Eloyes. Le tracé est très agréable et longe en très grande partie le canal du Bouzey et la Moselle. Le parcours alterne entre des chemins et des monotraces sur un terrain relativement plat ne présentant pas de difficultés techniques particulières. Le balisage est en cours de réalisation.

English :

This route links the two main starting points of the Station Trail Vosges-Saint-Nabord & Eloyes. It can be run either from the stade des Perrey in Saint-Nabord or from the Mairie in Eloyes. The route is very pleasant and largely follows the Bouzey canal and the Moselle river. The route alternates between paths and single-track sections over relatively flat terrain presenting no particular technical difficulties. Waymarking is in progress.

Deutsch :

Diese Strecke verbindet die beiden Hauptstartpunkte der Station Trail Vosges-Saint-Nabord & Eloyes. Sie kann entweder vom Stade des Perrey in Saint-Nabord oder vom Rathaus von Eloyes aus gestartet werden. Die Strecke ist sehr angenehm und verläuft größtenteils entlang des Canal du Bouzey und der Mosel. Die Strecke verläuft abwechselnd auf Wegen und Einspurstrecken in einem relativ flachen Gelände, das keine besonderen technischen Schwierigkeiten aufweist. Die Markierung ist noch in Arbeit.

Italiano :

Questo percorso collega i due principali punti di partenza dello Station Trail Vosges-Saint-Nabord & Eloyes. Può essere percorso sia dallo stadio Perrey di Saint-Nabord che dalla Mairie di Eloyes. Il percorso è molto piacevole e segue in gran parte il canale Bouzey e la Mosella. Il percorso alterna sentieri e single track su un terreno relativamente pianeggiante che non presenta particolari difficoltà tecniche. La segnaletica è attualmente in corso.

Español :

Esta ruta une los dos principales puntos de partida de la Station Trail Vosges-Saint-Nabord & Eloyes. Puede realizarse desde el estadio Perrey de Saint-Nabord o desde la Mairie de Eloyes. El recorrido es muy agradable y sigue en gran parte el canal de Bouzey y el Mosela. El itinerario alterna senderos y pistas en un terreno relativamente llano que no presenta dificultades técnicas particulares. La señalización está en curso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-25 par Système d’information touristique Lorrain