Parcours de la Corbière Challex Ain

Parcours de la Corbière 225-219 Rue de la Mairie 01630 Challex Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Balade familiale au cœur du Pays de Gex entre campagne, fontaines, vestiges du château de la Corbière et bord du Rhône. Un parcours mêlant nature, histoire et découverte, idéal pour partager un moment convivial en plein air.

English : Course of the Corbière

A family walk in the heart of the Pays de Gex: through the countryside, past fountains, the ruins of the Château de la Corbière and along the banks of the Rhône. A route combining nature, history and discovery, ideal for sharing a convivial moment in the open air.

Deutsch : Route der Corbière

Familienausflug im Herzen des Pays de Gex: zwischen Landschaft, Brunnen, den Überresten des Schlosses La Corbière und dem Ufer der Rhône. Eine Route, die Natur, Geschichte und Entdeckungen verbindet und ideal ist, um einen geselligen Moment im Freien zu verbringen.

Italiano :

Una passeggiata per famiglie nel cuore del Pays de Gex: tra la campagna, le fontane, i resti del Castello della Corbière e le rive del Rodano. Un percorso che unisce natura, storia e scoperta, ideale per condividere un momento di convivialità all’aria aperta.

Español :

Un paseo familiar en el corazón del Pays de Gex: entre el campo, las fuentes, los restos del castillo de la Corbière y las orillas del Ródano. Un sendero que combina naturaleza, historia y descubrimiento, ideal para compartir un momento de convivencia al aire libre.

