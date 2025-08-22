Parcours de la Pierre circuit pédestre long Saint-Restitut Drôme

Parcours de la Pierre circuit pédestre long

Parcours de la Pierre circuit pédestre long Agence postale 26130 Saint-Restitut Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le parcours de la pierre à pour vocation de faire découvrir les vieux chemins, et les paysages de la commune de Saint Restitut.

+33 4 75 04 07 98

English : Parcours de la Pierre

The Stone Trail is designed to help visitors discover the old paths and landscapes of the Saint Restitut commune.

Deutsch : Parcours de la Pierre

Der Steinpfad hat die Aufgabe, die alten Wege, und die Landschaften der Gemeinde Saint Restitut zu entdecken.

Italiano :

Lo scopo del sentiero di pietra è quello di farvi scoprire gli antichi sentieri e paesaggi del comune di Saint Restitut.

Español : Parcours de la Pierre

El propósito del sendero de piedras es ayudarle a descubrir los antiguos caminos y paisajes de la comuna de Saint Restitut.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme