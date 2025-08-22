Parcours de la Pierre circuit pédestre long Saint-Restitut Drôme
Parcours de la Pierre circuit pédestre long Saint-Restitut Drôme vendredi 1 mai 2026.
Parcours de la Pierre circuit pédestre long
Parcours de la Pierre circuit pédestre long Agence postale 26130 Saint-Restitut Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Le parcours de la pierre à pour vocation de faire découvrir les vieux chemins, et les paysages de la commune de Saint Restitut.
+33 4 75 04 07 98
English : Parcours de la Pierre
The Stone Trail is designed to help visitors discover the old paths and landscapes of the Saint Restitut commune.
Deutsch : Parcours de la Pierre
Der Steinpfad hat die Aufgabe, die alten Wege, und die Landschaften der Gemeinde Saint Restitut zu entdecken.
Italiano :
Lo scopo del sentiero di pietra è quello di farvi scoprire gli antichi sentieri e paesaggi del comune di Saint Restitut.
Español : Parcours de la Pierre
El propósito del sendero de piedras es ayudarle a descubrir los antiguos caminos y paisajes de la comuna de Saint Restitut.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme