Parcours de marche Boucle pédestre d’Uffin Neydens Haute-Savoie

Parcours de marche Boucle pédestre d’Uffin

Parcours de marche Boucle pédestre d’Uffin Chef lieu 74160 Neydens Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Réalisée entièrement sur la commune de Neydens (74160) cette balade très facile, balisée en vert, vous mènera dans la campagne pour vous offrir une vue magnifique sur la plaine Genevoise blottie entre le Jura et le Salève.

English : Walking route: Uffin walking loop

This very easy walk around Neydens (74160), signposted in green, will take you into the countryside where you can enjoy a fantastic view of the lowlands around Geneva nestled between the Jura and Salève.

Deutsch : Wanderstrecke: Uffin Pedestrian Loop

Sehr leichter, grün markierter Spazierweg, der komplett in der Gemeinde Neydens (74160) verläuft. Er führt Sie durch die Landschaft, zu herrlichen Ausblicken auf die Genfer Tiefebene zwischen Jura-Gebirge und Mont Salève.

Italiano :

Completata interamente nel comune di Neydens (74160), questa passeggiata molto facile, segnalata in verde, vi porterà attraverso la campagna per offrirvi una magnifica vista sulla pianura ginevrina incastonata tra il Giura e la Salève.

Español : Ruta de senderismo: Uffin walking loop

Realizado íntegramente en el municipio de Neydens (74160), este paseo muy fácil, señalizado en verde, le llevará por el campo para ofrecerle una magnífica vista de la llanura ginebrina enclavada entre el Jura y la Salève.

