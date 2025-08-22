Parcours de santé Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle

Parcours de santé Adultes En VTT Facile

Parcours de santé 54300 Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Ce parcours, composé de 20 agrès, utilise les sentiers de la Forêt de Mondon. Cette promenade sportive vous permettra d’apprécier le calme et la sérénité de ce lieu naturel.

Départ Forêt de Mondon (Moncel-les-Lunéville). Environ 40 minutes

Facile

+33 3 83 74 06 55

English :

This course, composed of 20 apparatus, uses the paths of the Forest of Mondon. This sportive walk will allow you to appreciate the calm and serenity of this natural place

Departure Mondon forest (Moncel-les-Lunéville). Approximately 40 minutes

Deutsch :

Dieser Parcours, der aus 20 Geräten besteht, nutzt die Wege des Mondon-Waldes. Bei diesem sportlichen Spaziergang können Sie die Ruhe und Gelassenheit dieses natürlichen Ortes genießen

Start: Forêt de Mondon (Moncel-les-Lunéville). Ca.: 40 Minuten

Italiano :

Questo percorso, composto da 20 apparecchi, utilizza i sentieri della foresta di Mondon. Questa passeggiata sportiva vi permetterà di apprezzare la calma e la serenità di questo luogo naturale

Punto di partenza: foresta di Mondon (Moncel-les-Lunéville). Circa: 40 minuti

Español :

Este recorrido, compuesto por 20 aparatos, utiliza los caminos del bosque de Mondon. Este paseo deportivo le permitirá apreciar la calma y la serenidad de este lugar natural

Punto de partida: Bosque de Mondon (Moncel-les-Lunéville). Aproximadamente: 40 minutos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain