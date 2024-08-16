Parcours de santé Betschdorf Bas-Rhin

Parcours de santé Betschdorf Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Parcours de santé

Parcours de santé rue de la Forêt 67660 Betschdorf Bas-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 2300.0 Tarif :

À la sortie du village en direction de Soufflenheim, un parcours sportif balisé de cœurs rouges et long de 2,5 km vous permettra de marcher, trottiner ou courir sur un circuit forestier qui démarre à l’aire de jeux.

Vingt ateliers adaptés à tous les niveaux de condition physique permettent aux familles comme aux sportifs de se dépenser dans la forêt.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

As you leave the village in the direction of Soufflenheim, a 2.5 km sports trail marked out with red hearts allows you to walk, jog or jog on a forest circuit that starts at the playground.

Twenty workshops, suitable for all fitness levels, give families and sports enthusiasts alike the chance to exercise in the forest.

Deutsch :

Am Ortsausgang in Richtung Soufflenheim befindet sich ein 2,5 km langer, mit roten Herzen markierter Sportparcours, auf dem Sie auf einem Waldrundweg, der am Spielplatz beginnt, wandern, traben oder laufen können.

Zwanzig Workshops, die für alle Fitnessniveaus geeignet sind, ermöglichen es Familien und Sportlern, sich im Wald auszupowern.

Italiano :

Uscendo dal villaggio in direzione di Soufflenheim, un percorso sportivo di 2,5 km contrassegnato da cuori rossi permette di camminare, fare jogging o correre su un circuito forestale che parte dal parco giochi.

Venti laboratori, adatti a tutti i livelli di fitness, offrono alle famiglie e agli appassionati di sport la possibilità di sudare nella foresta.

Español :

Al salir del pueblo en dirección a Soufflenheim, un sendero deportivo de 2,5 km señalizado con corazones rojos permite caminar, trotar o hacer jogging en un circuito forestal que comienza en el parque infantil.

Veinte talleres, aptos para todos los niveles de forma física, ofrecen a las familias y a los entusiastas del deporte la oportunidad de sudar la gota gorda en el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-16 par Système d’informations touristique Alsace