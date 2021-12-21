Parcours de visite fléchée d’Allanche Allanche Cantal
Parcours de visite fléchée d’Allanche Allanche Cantal vendredi 1 août 2025.
Parcours de visite fléchée d’Allanche
Parcours de visite fléchée d’Allanche La Gare 15160 Allanche Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Capitale du Cézallier, Allanche possède un riche patrimoine lié à la pratique de l’estive. Un circuit d’interprétation du patrimoine de la ville permet de la découvrir avec plusieurs plaques émaillées apposées sur directement sur les bâtisses.
+33 4 71 20 48 43
English :
Capital of the Cézallier, Allanche has a rich heritage linked to the practice of summer pastures. A circuit of interpretation of the heritage of the city allows to discover it with several enamelled plates affixed directly on the buildings.
Deutsch :
Allanche, die Hauptstadt des Cézallier, besitzt ein reiches Kulturerbe, das mit der Sömmerung der Tiere verbunden ist. Ein Rundgang zur Interpretation des Kulturerbes der Stadt ermöglicht es, dieses mithilfe mehrerer Emailleschilder, die direkt an den Gebäuden angebracht sind, zu entdecken.
Italiano :
Capitale del Cézallier, Allanche vanta un ricco patrimonio legato alla pratica dell’alpeggio. Un circuito di interpretazione del patrimonio della città permette di scoprirlo con diverse targhe smaltate affisse direttamente sugli edifici.
Español :
Capital del Cézallier, Allanche cuenta con un rico patrimonio vinculado a la práctica de los pastos de verano. Un circuito de interpretación del patrimonio de la ciudad permite descubrirlo con varias placas esmaltadas colocadas directamente en los edificios.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme