Parcours de visite fléchée de Massiac Massiac Cantal

Parcours de visite fléchée de Massiac Massiac Cantal vendredi 1 août 2025.

Parcours de visite fléchée de Massiac

Parcours de visite fléchée de Massiac Place de la gare 15500 Massiac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Porte d’entrée du Cantal, Massiac est une ville marquée par les cultures de vignes et les vergers.

  +33 4 71 23 07 76

English :

Gateway to the Cantal, Massiac is a town marked by vineyards and orchards.

Deutsch :

Massiac, das Tor zum Cantal, ist eine von Weinbergen und Obstplantagen geprägte Stadt.

Italiano :

Massiac, porta del Cantal, è una città caratterizzata da vigneti e frutteti.

Español :

Massiac, puerta del Cantal, es una ciudad marcada por los viñedos y los huertos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme